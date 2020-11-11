Садовий: у Львові не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня"

"Карантин вихідного дня, на мою думку, — це дурниця. Ми були, є і будемо разом з вами, жодного нерозумного рішення місто приймати не буде. Ми з вами повинні взяти на себе всі зобов’язання: ніяких бенкетів, ювілеїв чи весіль, але про повний локдаун не можна говорити. Якщо влада хоче робити якісь обмеження, то хай спочатку заплатить гроші людям, компенсації, як це роблять німці, французи та інші країни. А добити людей, забрати в них останні засоби існування… А хто потім буде годувати їхні сім'ї? Тому ми за людей. Треба мати здоровий глузд", — сказав Садовий.

Також з його слів, протягом карантину місто отримало від держави лише 1 млн грн, водночас влада "забирає з місцевого бюджету 591 млн грн".

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - з 14 до 30 листопада 2020 року.