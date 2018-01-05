Саакашвили заявил, что не собирается просить политическое убежище ни в одной из стран

"Я никогда не просил у Украины политического убежища... Конечно, я никогда не просил и не буду просить политического убежища или статуса беженца ни в одной стране - очень многие страны мира готовы принять меня, хоть сегодня", - сказал М.Саакашвили.

Напомним, Нидерланды готовы принять М.Саакашвили.

Как сообщал УНН, суд отказался обязать ГМС рассмотреть вопрос о предоставлении М.Саакашвили дополнительной защиты.