Саакашвілі заявив, що не збирається просити політичний притулок у жодній з країн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявляє про відсутність намірів просити політичного притулку в будь-якій країні світу через переслідування в Грузії та в Україні. Про це М.Саакашвілі заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Я ніколи не просив в Україні політичного притулку… Звичайно, я ніколи не просив і не буду просити політичного притулку чи статусу біженця ні в якій країні – дуже багато країн світу готові прийняти мене, хоч сьогодні", - сказав М.Саакашвілі.
Нагадаємо, Нідерланди готові прийняти М.Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, суд відмовився зобов’язати ДМС розглянути питання про надання М.Саакашвілі додаткового захисту.