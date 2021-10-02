Саакашвили считает, что попал в Грузию законным путем

Детали

Депутат сказала, что пыталась узнать у Саакашвили, как он въехал в Грузию, ведь власти ранее утверждала, что экс-президента в стране нет и границу он не пересекал, однако в результате Саакашвили арестовали в съемной квартире в спальном районе столицы.

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“Он сказал, что въехал в страну в соответствии со всеми правилами и процедурами, но не считает целесообразным говорить о дополнительных деталях”, — пояснила Бокучава.

В пенитенциарной службе также отказались уточнять, в каких условиях содержится экс-президент Грузии.

Ранее

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии .

Михаил Саакашвили был признан виновным в избиении Валерия Гелашвили и Сандро Гиргвлиани в суде трех инстанций и приговорен к 6 годам лишения свободы, отмечают в прокуратуре Грузии.

Он объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила , что помилует своего предшественника.

Что было раньше

Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власть же Грузии говорила, что в случае прилета — политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.