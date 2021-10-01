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Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політв'язнем

Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політв'язнем

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Михайло Саакашвілі оголосив голодування і назвав себе політичним в'язнем. Про це щойно заявила Народний захисник Грузії Ніно Ломджарія, пише УНН з посиланням на News Ceorgia.

Деталі

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який сьогодні був затриманий в Тбілісі після того, як вісім років не був на батьківщині, зустрівся з омбудсменом у в’язниці, куди він був поміщений кілька годин тому.

За словами Ломджарія, у Михайла Саакашвілі немає особливих скарг на здоров’я. Він також повідомив, що сам відчинив двері квартири поліції і не чинив опору під час арешту.

Цитата

“Саакашвілі оголосив голодування. І як громадянин України, він вимагає зустріч з консулом України”, - зазначила омбудсмен.

За її словами, голодування Саакашвілі оголосив тому, що не згоден з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками по вже розглянутих в суді справах. Крім того, третій президент “не захотів говорити про обставини свого приїзду до Грузії”, зазначила Ломджарія.

Нагадаємо

Михайло Саакашвілі був визнаний винним у побитті Валерія Гелашвілі та Сандро Гіргвліані у суді трьох інстанцій та засуджений до 6 років позбавлення волі, зазначають у прокуратурі Грузії.

Раніше повідомлялося, що до Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

У травні 2019 року Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Раніше

Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Контекст

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від’їзду з Грузії.

У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.

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