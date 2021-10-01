Саакашвілі загрожує 6 років позбавлення волі — прокуратура Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Михайло Саакашвілі був затриманий сьогодні, 1 жовтня, Міністерством внутрішніх справ та поміщений у відповідну пенітенціарну установу для виконання судових рішень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Грузії.
Цитата
“Михайло Саакашвілі був визнаний винним у побитті Валерія Гелашвілі та Сандро Гіргвліані у суді трьох інстанцій та засуджений до 6 років позбавлення волі. Рішення, прийняті судом у цих справах, є остаточними і оскарженню не підлягають”, — інформують у прокуратурі.
Крім того, Михайла Саакашвілі звинувачують у розкраданні телеканалу “Імеді”, рейді та присвоєнні майна Патаркацішвілі 7 листопада, а також у розкраданні коштів, що належать Спеціальній державній службі охорони. Ці справи ще перебувають в стадії розгляду в Тбіліському міському суді.
Михайла Саакашвілі помістили до відповідної пенітенціарної установи для виконання судових рішень.
Водночас повідомляємо, що Міністерство внутрішніх справ розслідує факт незаконного перетину кордону Михайлом Саакашвілі, адже це злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. По справі в активному режимі проводяться всі необхідні та процесуальні слідчі дії.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що до Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.
У травні 2019 року Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
Раніше
Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.
Контекст
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від’їзду з Грузії.
У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.