Саакашвили грозит 6 лет лишения свободы - прокуратура Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Михаил Саакашвили был задержан сегодня, 1 октября, Министерством внутренних дел и помещен в соответствующее пенитенциарное учреждение для исполнения судебных решений. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Грузии.
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“Михаил Саакашвили был признан виновным в избиении Валерия Гелашвили и Сандро Гиргвлиани в суде трех инстанций и приговорен к 6 годам лишения свободы. Решения, принятые судом в этих делах, являются окончательными и обжалованию не подлежат”, - информируют в прокуратуре.
Кроме того, Михаил Саакашвили обвиняют в хищении телеканала “Имеди”, рейде и присвоении имущества Патаркацишвили 7 ноября, а также в хищении средств, принадлежащих Специальной государственной службе охраны. Эти дела еще находятся в стадии рассмотрения в Тбилисском городском суде.
Михаила Саакашвили поместили в соответствующей пенитенциарного учреждения для исполнения судебных решений.
Одновременно сообщаем, что Министерство внутренних дел расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили, ведь это преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. По делу в активном режиме проводятся все необходимые и процессуальные следственные действия.
Дополнение
Ранее сообщалось , что в Министерство иностранных дел приглашены руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
В мае 2019 Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство эксгубернатору Одесской области Саакашвили.
Ранее
Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.
Контекст
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.
В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.