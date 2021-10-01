Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным

Детали

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который сегодня был задержан в Тбилиси после того, как восемь лет не был на родине, встретился с омбудсменом в тюрьме, куда он был помещен несколько часов назад.

По словам Ломджарии, у Михаила Саакашвили нет особенных жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления при аресте.

Цитата

“Саакашвили объявил голодовку. И как гражданин Украины, он требует встречи с консулом Украины”, - отметила омбудсмен.

По ее словам, голодовка Саакашвили объявил том, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам. Кроме того, третий президент “не захотел говорить об обстоятельствах своего приезда в Грузию”, отметила Ломджария.

Напомним

Михаил Саакашвили был признан виновным в избиении Валерия Гелашвили и Сандро Гиргвлиани в суде трех инстанций и приговорен к 6 годам лишения свободы, отмечают в прокуратуре Грузии.

Ранее сообщалось , что в Министерство иностранных дел приглашены руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В мае 2019 Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство эксгубернатору Одесской области Саакашвили.

Ранее

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии .

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил , что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили , что бывший президент не пересекал государственную границу страны.