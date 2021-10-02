Саакашвілі вважає, що потрапив до Грузії законним шляхом

Деталі

Депутат сказала, що намагалася дізнатися у Саакашвілі, як він в’їхав в Грузію, адже влада раніше стверджувала, що екс-президента в країні немає і кордон він не перетинав, проте в результаті Саакашвілі заарештували в орендованій квартирі в спальному районі столиці.

Цитата

“Він сказав, що в’їхав в країну у відповідності з усіма правилами і процедурами, але не вважає за доцільне говорити про додаткові деталі”, — пояснила Бокучава.

У пенітенціарній службі також відмовилися уточнювати, в яких умовах утримується екс-президент Грузії.

Раніше

Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Михайло Саакашвілі був визнаний винним у побитті Валерія Гелашвілі та Сандро Гіргвліані у суді трьох інстанцій та засуджений до 6 років позбавлення волі, зазначають у прокуратурі Грузії.

Він оголосив голодування і назвав себе політичним в’язнем. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виключила, що помилує свого попередника.

Що було раніше

Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії говорила, що в разі прильоту — політику загрожує в’язниця.

2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер — представник правлячої партії “Грузинська мрія” Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії “Єдиний національний рух”. Її засновником є Саакашвілі.

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.