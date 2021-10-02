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Президент Грузії заявила, що не помилує Саакашвілі

Президент Грузії заявила, що не помилує Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виключила, що помилує свого попередника Михайла Саакашвілі, затриманого в Тбілісі. Про це пише УНН з посиланням на News Georgia.

Цитата

“Для президента Грузії дійсно неприємно, коли колишнього президента затримують перед камерами, але цього вимагає право і верховенство закону, і всі єдині перед законом! Багато сьогодні запитують: чи збирається президент його помилувати? Відповідь одна, проста і остаточна- ні і ніколи ”, - сказала Зурабішвілі.

Деталі

Вона додала, що уряд Саакашвілі “зневажав права людини, вільний бізнес і закон”. А сама вона в той час “боролася з режимом”, сподіваючись, що коли-небудь пануватиме справедливість.

За оцінкою Зурабішвілі, Саакашвілі “намагався підірвати авторитет правоохоронних органів”, коли в’їхав в країну “з порушенням закону”. Глава держави впевнена, що таким чином екс-президент розраховував “посіяти дестабілізацію”.

Нагадаємо

Михайло Саакашвілі був визнаний винним у побитті Валерія Гелашвілі та Сандро Гіргвліані у суді трьох інстанцій та засуджений до 6 років позбавлення волі, зазначають у прокуратурі Грузії.

Раніше повідомлялося, що до Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

У травні 2019 року Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Раніше

Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії. Він оголосив голодування і назвав себе політичним в'язнем.

Контекст

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від’їзду з Грузії.

У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.

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