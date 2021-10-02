Президент Грузии заявил, что не помилует Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила, что помилует своего предшественника Михаила Саакашвили, задержанного в Тбилиси. Об этом пишет УНН со ссылкой на News Georgia.
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“Для президента Грузии действительно неприятно, когда бывшего президента задерживают перед камерами, но этого требует право и верховенство закона, и все едины перед законом! Многие сегодня спрашивают: собирается президент его помиловать? Ответ один, простая и окончательная - нет и никогда”, — сказала Зурабишвили.
Детали
Она добавила, что правительство Саакашвили “презирал права человека, свободный бизнес и закон”. А сама она в то время “боролась с режимом”, надеясь, что когда-нибудь будет царить справедливость.
По оценке Зурабишвили, Саакашвили “пытался подорвать авторитет правоохранительных органов”, когда въехал в страну “с нарушением закона”. Глава государства уверен, что таким образом экс-президент рассчитывал “посеять дестабилизацию”.
Напомним
Михаил Саакашвили был признан виновным в избиении Валерия Гелашвили и Сандро Гиргвлиани в суде трех инстанций и приговорен к 6 годам лишения свободы, отмечают в прокуратуре Грузии.
Раньше сообщалось, что в Министерство иностранных дел приглашены руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
В мае 2019 Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили.
Ранее
Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Он объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным.
Контекст
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.
В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.