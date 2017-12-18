Саакашвили вызвали на допрос в столичное управление СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вызвали на допрос в управление Киева и Киевской области Службы безопасности Украины в пятницу, 22 декабря. Об этом корреспонденту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"Да, его (Саакашвили) вызвали в управление СБУ Киева и Киевской области на 22 декабря", - сообщил источник.
Напомним, 18 декабря бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.