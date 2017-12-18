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Саакашвили вызвали на допрос в столичное управление СБУ

Саакашвили вызвали на допрос в столичное управление СБУ

Киев  •  УНН

 • 13042 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вызвали на допрос в управление Киева и Киевской области Службы безопасности Украины в пятницу, 22 декабря. Об этом корреспонденту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, его (Саакашвили) вызвали в управление СБУ Киева и Киевской области на 22 декабря", - сообщил источник.

Напомним, 18 декабря бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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