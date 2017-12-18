Саакашвілі викликали на допит у столичне управління СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі викликали на допит до управління Києва та Київської області Служби безпеки України у п'ятницю, 22 грудня. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.
"Так, його (Міхеіла Саакашвілі) викликали в управління СБУ Києва та Київської області на 22 грудня", - повідомило джерело.
Нагадаємо, 18 грудня колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прийшов на допит до Генеральної прокуратури України.
11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.