Саакашвили утверждает, что Луценко шантажировал его экстрадицией в Грузию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Выдворенный вчера в Польшу бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили утверждает, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко шантажировал его эктрадицией в Грузию.
Об этом Саакашвили заявил сегодня на пресс-конференции в Польше, передает УНН.
“Если человека обвиняют в государственном перевороте, его не выгоняют из страны. Луценко... несколько дней назад предъявил мне ультиматум: „Или ты поедешь в Голландию, или мы тебя насильно экстрадируем в Грузию”, — сказал Саакашвили.
Он добавил: “Заберите меня обратно в Украину, я хочу, чтобы меня судили в Украине. Или они меня объявят в розыск? Каким образом дальше будет решаться это уголовное дело?”
Напомним, 12 февраля Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева и в рамках реадмиссии переправлен в Польшу.
В Грузии суд приговорил его к 3 годам лишения свободы и требует эктрадиции для отбывания наказания.