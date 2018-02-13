Саакашвили утверждает, что Луценко шантажировал его экстрадицией в Грузию

“Если человека обвиняют в государственном перевороте, его не выгоняют из страны. Луценко... несколько дней назад предъявил мне ультиматум: „Или ты поедешь в Голландию, или мы тебя насильно экстрадируем в Грузию”, — сказал Саакашвили.

Он добавил: “Заберите меня обратно в Украину, я хочу, чтобы меня судили в Украине. Или они меня объявят в розыск? Каким образом дальше будет решаться это уголовное дело?”

Напомним, 12 февраля Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева и в рамках реадмиссии переправлен в Польшу.

В Грузии суд приговорил его к 3 годам лишения свободы и требует эктрадиции для отбывания наказания.