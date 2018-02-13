Саакашвілі стверджує, що Луценко шантажував його екстрадицією до Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Висланий вчора в Польщу колишній президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі стверджує, що генеральний прокурор України Юрій Луценко шантажував його ектрадіціей в Грузію. Про це Саакашвілі заявив сьогодні на прес-конференції в Польщі, передає УНН.
"Якщо людину звинувачують у державному перевороті, її не виганяють з країни. Луценко ... кілька днів тому пред'явив мені ультиматум: "Або ти поїдеш до Голландії, або ми тебе насильно екстрадуємо в Грузію", - сказав Саакашвілі.
Він додав: "Заберіть мене назад в Україну, я хочу, щоб мене судили в Україні. Чи вони мене оголосять в розшук? Яким чином далі буде вирішуватися ця кримінальна справа?"
Нагадаємо, 12 лютого Саакашвілі був затриманий в одному з ресторанів Києва і в рамках реадмісії переправлений до Польщі.
У Грузії суд засудив його до 3 років позбавлення волі і вимагає ектрадіції для відбування покарання.