Саакашвили стал 93 иностранцем, которого выдворили по процедуре реадмиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили является одним из 93 иностранцев, которого выдворили за пределы Украины по процедуре реадмиссии. Об этом в эфире 5-го канала во время своего интервью глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН.
"Стоит отметить, что по аналогичной статье с начала года Государственная пограничная служба Украины выполнила поручение соответствующих органов и выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год выдворены - 863 иностранца", - рассказал П.Цигикал.
Он добавил, что Государственная пограничная служба выполнила решение Государственной миграционной службы по М.Саакашвили, ведь "данное лицо находилась не территории Украины незаконно".
"Поэтому был возвращен, с соблюдением всех юридических формальностей в Польшу, откуда он прибыл, нарушая отечественное законодательство", - резюмировал П.Цигикал.
Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.