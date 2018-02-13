Саакашвили стал 93 иностранцем, которого выдворили по процедуре реадмиссии

"Стоит отметить, что по аналогичной статье с начала года Государственная пограничная служба Украины выполнила поручение соответствующих органов и выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год выдворены - 863 иностранца", - рассказал П.Цигикал.

Он добавил, что Государственная пограничная служба выполнила решение Государственной миграционной службы по М.Саакашвили, ведь "данное лицо находилась не территории Украины незаконно".

"Поэтому был возвращен, с соблюдением всех юридических формальностей в Польшу, откуда он прибыл, нарушая отечественное законодательство", - резюмировал П.Цигикал.

Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.