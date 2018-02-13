Саакашвілі став 93 іноземцем, якого видворили за процедурою реадмісії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі є одним з 93 іноземців, яких видворили за межі України по процедурі реадмісії. Про це в ефірі 5-го каналу під час свого інтерв’ю голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН.
“Варто зазначити, що за аналогічною статтею з початку року Державна прикордонна служба України виконала доручення відповідних органів та видворила за межі України 93 іноземних громадянина, тоді як за весь минулий рік видворено — 863 іноземці”, — розповів П.Цигикал.
Він додав, що Державна прикордонна служба виконала рішення Державної міграційної служби щодо М.Саакашвілі, адже “дана особа перебувала не території України незаконно”.
“Тому був повернутий, із дотриманням усіх юридичних формальностей до Польщі, звідки він прибув, порушуючи вітчизняне законодавство”, — резюмував П.Цигикал.
Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА М.Саакашвілі повернули до тієї країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.