Саакашвили обещает создать украинский “список Магнитского”
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Выдворенный вчера в Польшу бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили обещает создать украинский “список Магнитского” относительно украинских высокопоставленных чиновников. Об этом Саакашвили заявил сегодня на пресс-конференции в Польше, передает УНН.
“В ближайшие недели я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими политиками, с американськими политиками. Мы будем создавать свой „список Магнитсокого“ по украинской коррупции, мы сделаем их формально нерукопожатыми (украинских должностных лиц)”, — сказал Саакашвили.
При этом он заявил, что будет добиваться обжалования его выдворения из Украины, а также пообещал продолжать организацию мирного протетсного движения в Украине для смены власти.
Напомним, 12 февраля Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева и в рамках реадмиссии переправлен в Польшу.
В Грузии суд приговорил его к 3 годам лишения свободы и требует эктрадиции для отбывания наказания.