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Саакашвілі обіцяє створити український "список Магнітського"

Саакашвілі обіцяє створити український "список Магнітського"

Київ • УНН

 • 7620 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Висланий вчора в Польщу колишній президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі обіцяє створити український "список Магнітського" щодо українських високопосадовців. Про це Саакашвілі заявив сьогодні на прес-конференції в Польщі, передає УНН.

"У найближчі тижні я буду активно працювати з Європарламентом, з європейськими політиками, з американских політиками. Ми будемо створювати свій "список Магнітсокого" по українській корупції, ми зробимо їх формально такими, кому не подають руки (українських посадових осіб)", - сказав Саакашвілі.

При цьому він заявив, що буде домагатися оскарження його видворення з України, а також пообіцяв продовжувати організацію мирного протетсного руху в Україні для зміни влади.

Нагадаємо, 12 лютого Саакашвілі був затриманий в одному з ресторанів Києва і в рамках реадмісії переправлений до Польщі.
У Грузії суд засудив його до 3 років позбавлення волі і вимагає ектрадіції для відбування покарання.

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