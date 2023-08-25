“S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”: презентован новый трейлер игры и объявлен релиз в начале 2024 года

Цитата

“Посмотри вокруг! Как будто та же старая и знакомая Зона, на первый взгляд... Застывшая во времени, но всегда в метаморфозе, готовая ошеломить в самый неожиданный момент. Не дай ей обмануть себя: Она сильно изменилась со времен последних приключений. И чтобы выжить, сталкер должен сделать то же самое! Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — „Болты и пули“, в помощь приготовлениям к предстоящему приключению”, — написали создатели игры в аннотации к новому трейлеру.

Детали

Игра имеет возрастные ограничения и не рекомендуется игрокам младше 17 лет.

Как и в предыдущих частях действие “STALKER 2” разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Авантюристы “сталкеры” отправляются туда на поиски артефактов, сталкиваются с мутантами, аномалиями и другими опасностями.

Игра спроектирована с элементами из разных жанров шутера от первого лица, survival horror и immersive sim.

Разработчики заявили, что выпустят игру для ПК и Xbox Series X|S в первом квартале 2024 года.

Дополнительно

“S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” презентовали еще в 2018 году. В 2021 году открыли предзаказ на платформе STEM. Однако, сам релиз игры уже кучу раз переносили по разным причинам. В частности, последний раз из-за начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним, в марте 2022-го разгорелся скандал, из-за того, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 убрали в игре русскую озвучку.

В ответ на это российские хакеры начали шантажировать украинскую видеоигровую компанию GSC Game World. Мол, если они не вернут русскую озвучку и локализацию для игры, то хакеры “сольют” в сеть сюжет “STALKER 2”. Как они сами заявили, материалы будущей игры, им передал один из разработчиков, который якобы не согласен с политикой GSC Game World.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин предлагает выделить под специальное промышленное использование часть зоны отчуждения

Однако, разработчики игры отвергли угрозы россиян и призвали пользователей не распространять данные из утечки, чтобы не портить будущих впечатлений от игры.

А декабре 2022 года на фронте под Бахмутом погиб Владимир Ежов, который был одним из разработчиков игры “S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky”.