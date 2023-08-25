“S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”: презентован новый трейлер игры и объявлен релиз в начале 2024 года
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Разработчики игры “STALKER 2: Heart of Chornobyl” презентовали официальный трейлер игры, релиз которой запланирован на первый квартал 2024 года, передает УНН со ссылкой на официальный трейлер на YouTube.
Цитата
“Посмотри вокруг! Как будто та же старая и знакомая Зона, на первый взгляд... Застывшая во времени, но всегда в метаморфозе, готовая ошеломить в самый неожиданный момент. Не дай ей обмануть себя: Она сильно изменилась со времен последних приключений. И чтобы выжить, сталкер должен сделать то же самое! Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — „Болты и пули“, в помощь приготовлениям к предстоящему приключению”, — написали создатели игры в аннотации к новому трейлеру.
Детали
Игра имеет возрастные ограничения и не рекомендуется игрокам младше 17 лет.
Как и в предыдущих частях действие “STALKER 2” разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Авантюристы “сталкеры” отправляются туда на поиски артефактов, сталкиваются с мутантами, аномалиями и другими опасностями.
Игра спроектирована с элементами из разных жанров шутера от первого лица, survival horror и immersive sim.
Разработчики заявили, что выпустят игру для ПК и Xbox Series X|S в первом квартале 2024 года.
Дополнительно
“S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” презентовали еще в 2018 году. В 2021 году открыли предзаказ на платформе STEM. Однако, сам релиз игры уже кучу раз переносили по разным причинам. В частности, последний раз из-за начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Напомним, в марте 2022-го разгорелся скандал, из-за того, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 убрали в игре русскую озвучку.
В ответ на это российские хакеры начали шантажировать украинскую видеоигровую компанию GSC Game World. Мол, если они не вернут русскую озвучку и локализацию для игры, то хакеры “сольют” в сеть сюжет “STALKER 2”. Как они сами заявили, материалы будущей игры, им передал один из разработчиков, который якобы не согласен с политикой GSC Game World.
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Однако, разработчики игры отвергли угрозы россиян и призвали пользователей не распространять данные из утечки, чтобы не портить будущих впечатлений от игры.
А декабре 2022 года на фронте под Бахмутом погиб Владимир Ежов, который был одним из разработчиков игры “S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky”.