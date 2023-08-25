“S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl”: презентовано новий трейлер гри та оголошено про реліз на початку 2024 року

Цитата

“Подивись навколо! Наче та ж стара і знайома Зона, на перший погляд... Заклякла в часі, але завжди в метаморфозі, готова приголомшити у найнесподіваніший момент. Не дай їй ошукати себе: Вона добряче змінилася з часів останніх пригод. І щоб вижити, сталкер має зробити те ж саме! Новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля — „Болти та кулі“, в допомогу приготуванням до майбутньої пригоди”, — написали творці гри в анотації до нового трейлеру.

Деталі

Гра має вікові обмеження і не рекомендується гравцям молодше 17 років.

Як і в попередніх частинах дія “STALKER 2” розгортається у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Авантюристи-“сталкери” відправляються туди на пошуки артефактів, стикаються з мутантами, аномаліями та іншими небезпеками.

Гра спроєктована з елементами з різних жанрів шутера від першої особи, survival horror і immersive sim.

Розробники заявили, що випустять гру для ПК і Xbox Series X|S у першому кварталі 2024 року.

Додатково

“S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl” презентували ще у 2018 році

У 2021 році відкрили передзамовлення на платформі STEM. Однак, сам реліз гри вже купу разів переносили з різних причин. Зокрема востаннє через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, у березні 2022-го розгорівся скандал, через те, що розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 прибрали у грі російську озвучку.

У відповідь на це російські хакери почали шантажувати українську відеоігрову компанію GSC Game World. Мовляв, якщо вони не повернуть російську озвучку і локалізацію для гри, то хакери “злиють” у мережу сюжет “STALKER 2”. Як вони самі заявили, матеріали майбутньої гри, їм передав один із розробників, який нібито не погоджується з політикою GSC Game World.

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Однак, розробники гри відкинули погрози росіян і закликали користувачів не поширювати дані з витоку, аби не псувати майбутніх вражень від гри.

А грудні 2022 року на фронті під Бахмутом загинув Володимир Єжов, який був одним із розробників гри “S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky”.