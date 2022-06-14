У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 прибрали російську озвучку

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"Гравці помітили, що на сайті S.T.A.L.K.E.R. 2 (він заблокований у росії роскомнаглядом – ред.) зникло згадування російської озвучки", - ідеться у повідомленні.

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PR-менеджер студії GSC Game World Захар Бочаров підтвердив DTF, що озвучку російською з гри вирішили прибрати.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 буде озвучено англійською та українською мовами, субтитри будуть перекладені 16 мовами, зокрема російською", - ідеться у повідомленні.

Зазначили, що українська студія GSC Game World вирішила не продавати S.T.A.L.K.E.R. 2 в росії через "спеціальну військову операцію", тобто повномасштабної війни, яку рф розпочала на території України. Російські гравці, які замовили шутер у "цифрі", отримають гру.

S.T.A.L.K.E.R. 2 планували випустити 28 квітня 2022 року, але спочатку перенесли на 8 грудня того самого року, а потім на 2023 рік.

Додамо

Netflix зупинив роботу над усіма проектами у росії через її вторгнення в Україну.