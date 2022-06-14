У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 прибрали російську озвучку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 вирішили прибрати з гри російську озвучку. Тепер вона буде озвучена англійською та українською мовами, субтитри буде перекладено 16 мовами, зокрема російською. Про це повідомляє DTF, пише УНН.
Цитата
"Гравці помітили, що на сайті S.T.A.L.K.E.R. 2 (він заблокований у росії роскомнаглядом – ред.) зникло згадування російської озвучки", - ідеться у повідомленні.
Деталі
PR-менеджер студії GSC Game World Захар Бочаров підтвердив DTF, що озвучку російською з гри вирішили прибрати.
"S.T.A.L.K.E.R. 2 буде озвучено англійською та українською мовами, субтитри будуть перекладені 16 мовами, зокрема російською", - ідеться у повідомленні.
Зазначили, що українська студія GSC Game World вирішила не продавати S.T.A.L.K.E.R. 2 в росії через "спеціальну військову операцію", тобто повномасштабної війни, яку рф розпочала на території України. Російські гравці, які замовили шутер у "цифрі", отримають гру.
S.T.A.L.K.E.R. 2 планували випустити 28 квітня 2022 року, але спочатку перенесли на 8 грудня того самого року, а потім на 2023 рік.
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