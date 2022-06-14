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В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 убрали русскую озвучку

Киев • УНН

 • 386584 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 решили убрать из игры русскую озвучку. Теперь она будет озвучена на английском и украинском языках, субтитры будут переведены на 16 языков, в том числе на русский. Об этом сообщает DTF, пишет УНН.

Цитата

"Игроки заметили, что на сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 (он заблокирован в россии роскомнадзором – ред.) исчезло упоминание российской озвучки", - говорится в сообщении.

Детали

PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров подтвердил DTF, что озвучку на русском из игры решили убрать.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 будет озвучен на английском и украинском языках, субтитры будут переведены на 16 языков, в том числе на русский", - говорится в сообщении.

Отметили, что украинская студия GSC Game World решила не продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в россии из-за "специальной военной операции", то есть полномасштабной войны, которую рф начала на территории Украины. Российские игроки, заказавшие шутер в "цифре", получат игру.

S.T.A.L.K.E.R. 2 планировали выпустить 28 апреля 2022, но сначала перенесли на 8 декабря того же года, а затем на 2023 год.

Добавим

Netflix остановил работу над всеми проектами в россии из-за ее вторжения в Украину.

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