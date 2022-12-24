На фронті загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R

Цитата

"... захищаючи Україну від російського вторгнення, загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир "Fresh" Єжов", - написав Левін.

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Як пише Gameinside, паралельно з грою в Starcraft Володимир працював в компанії GSC GameWorld та займався розробкою ігор в тому числі S.T.A.L.K.E.R., один з персонажів гри Локі зроблений за його зовнішністю.

Після 24 лютого Володимир пішов на фронт і героїчно боронив Україну в лавах ЗСУ до цього дня, коли його життя передчасно перервалося. У чоловіка залишилося двоє неповнолітніх синів.

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