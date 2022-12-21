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Боронив Україну у складі ЗСУ: на фронті загинув колишній в'язень кремля Геннадій Афанасьєв

Боронив Україну у складі ЗСУ: на фронті загинув колишній в'язень кремля Геннадій Афанасьєв

Київ • УНН

 • 417389 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. На фронті в Україні загинув активіст громадянського спротиву російській окупації Криму, колишній в’язень кремля Геннадій Афанасьєв, який боронив Україну у складі Збройних Сил. Про це на своєму Facebook повідомив український блогер Мирослав Олешко, передає УНН.

Цитата

“Прощавай друже, куме. Ти вічно з нами, бо ми пам‘ятаємо”, — написав Олешко.

Доповнення

Російська фсб схопила Геннадія Афанасьєва ра території окупованого Криму у травні 2014 року. Його звинувачували у нібито підготовці терористичних актів. Тривалий час він був політичним в'язнем кремля.

Однак згодом його все ж вдалося повернути в Україну під час чергового обміну. У 2018 році, Європейський суд з прав людини прийняв рішення зобов’язати росію виплатити Афанасьєву грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.

У колишнього політв'язня залишилася дружина та донька, яка народилася у жовтні 2020 року.

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