Боронив Україну у складі ЗСУ: на фронті загинув колишній в'язень кремля Геннадій Афанасьєв
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На фронті в Україні загинув активіст громадянського спротиву російській окупації Криму, колишній в’язень кремля Геннадій Афанасьєв, який боронив Україну у складі Збройних Сил. Про це на своєму Facebook повідомив український блогер Мирослав Олешко, передає УНН.
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“Прощавай друже, куме. Ти вічно з нами, бо ми пам‘ятаємо”, — написав Олешко.
Доповнення
Російська фсб схопила Геннадія Афанасьєва ра території окупованого Криму у травні 2014 року. Його звинувачували у нібито підготовці терористичних актів. Тривалий час він був політичним в'язнем кремля.
Однак згодом його все ж вдалося повернути в Україну під час чергового обміну. У 2018 році, Європейський суд з прав людини прийняв рішення зобов’язати росію виплатити Афанасьєву грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.
У колишнього політв'язня залишилася дружина та донька, яка народилася у жовтні 2020 року.