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Защищал Украину в составе ВСУ: на фронте погиб бывший узник кремля Геннадий Афанасьев

Киев • УНН

 • 417388 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На фронте в Украине погиб активист гражданского сопротивления российской оккупации Крыма, бывший узник кремля Геннадий Афанасьев, защищавший Украину в составе Вооруженных Сил. Об этом на своем Facebook сообщил украинский блоггер Мирослав Олешко, передает УНН.

Цитата

“Прощай друг, кум. Ты вечно с нами, потому что мы помним”, — написал Олешко.

Дополнение

Российская ФСБ схватила Геннадия Афанасьева на территории оккупированного Крыма в мае 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке террористических актов. Долгое время он был политзаключенным кремлем.

Однако впоследствии его все же удалось вернуть в Украину во время очередного обмена. В 2018 году Европейский суд по правам человека принял решение обязать Россию выплатить Афанасьеву денежную компенсацию из-за бесчеловечных условий конвоирования.

У бывшего политзаключенного осталась жена и дочь, родившаяся в октябре 2020 года.

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