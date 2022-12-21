Защищал Украину в составе ВСУ: на фронте погиб бывший узник кремля Геннадий Афанасьев

Цитата

“Прощай друг, кум. Ты вечно с нами, потому что мы помним”, — написал Олешко.

Дополнение

Российская ФСБ схватила Геннадия Афанасьева на территории оккупированного Крыма в мае 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке террористических актов. Долгое время он был политзаключенным кремлем.

Однако впоследствии его все же удалось вернуть в Украину во время очередного обмена. В 2018 году Европейский суд по правам человека принял решение обязать Россию выплатить Афанасьеву денежную компенсацию из-за бесчеловечных условий конвоирования.

У бывшего политзаключенного осталась жена и дочь, родившаяся в октябре 2020 года.