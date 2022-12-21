Защищал Украину в составе ВСУ: на фронте погиб бывший узник кремля Геннадий Афанасьев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. На фронте в Украине погиб активист гражданского сопротивления российской оккупации Крыма, бывший узник кремля Геннадий Афанасьев, защищавший Украину в составе Вооруженных Сил. Об этом на своем Facebook сообщил украинский блоггер Мирослав Олешко, передает УНН.
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“Прощай друг, кум. Ты вечно с нами, потому что мы помним”, — написал Олешко.
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Российская ФСБ схватила Геннадия Афанасьева на территории оккупированного Крыма в мае 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке террористических актов. Долгое время он был политзаключенным кремлем.
Однако впоследствии его все же удалось вернуть в Украину во время очередного обмена. В 2018 году Европейский суд по правам человека принял решение обязать Россию выплатить Афанасьеву денежную компенсацию из-за бесчеловечных условий конвоирования.
У бывшего политзаключенного осталась жена и дочь, родившаяся в октябре 2020 года.