С.Полторак начал рабочий визит в Пакистан
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак начал визит в Исламскую Республику Пакистан. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Сегодня, 22 ноября министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак начал рабочий визит в Исламскую Республику Пакистан для участия в выставке "IDEAS-2016".
Во время визита украинская делегация примет участие в официальной церемонии открытия выставки "IDEAS-2016."
Также в рамках поездки С.Полторак проведет ряд рабочих встреч с руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан.