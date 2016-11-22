С.Полторак начал рабочий визит в Пакистан

Сегодня, 22 ноября министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак начал рабочий визит в Исламскую Республику Пакистан для участия в выставке "IDEAS-2016".

Во время визита украинская делегация примет участие в официальной церемонии открытия выставки "IDEAS-2016."

Также в рамках поездки С.Полторак проведет ряд рабочих встреч с руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан.