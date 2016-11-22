С.Полторак розпочав робочий візит до Пакистану

Сьогодні, 22 листопада міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак розпочав робочий візит до Ісламської Республіки Пакистан для участі у виставці “IDEAS-2016”.

Під час візиту українська делегація візьме участь в офіційній церемонії відкриття виставки “IDEAS-2016.”

Також в рамках поїздки С.Полторак проведе низку робочих зустрічей із керівництвом Міністерства оборони та Збройних сил Ісламської Республіки Пакистан.