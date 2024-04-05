С начала войны в среднем без света 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий

В Украине с начала полномасштабного вторжения без света в среднем 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Без света у нас, начиная с полномасштабного вторжения, в среднем 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий. Вот они практически весь этот период находятся или с ограничениями, или без электроэнергии - сказала Гринчук.

Кроме того, Гринчук сообщила о ситуации в Харькове и Харьковской области.

Если мы говорим о графиках почасовых отключений в Харькове, то когда у нас была атака 22 марта там 700 тыс. потребителей вообще осталось без электроэнергии, потом графики почасовых отключений применялись до 200 тыс., сейчас это количество гораздо меньше, и сами применения графиков тоже гораздо короче. Но продолжаем там вводить, ведь генерация была значительно повреждена в Харькове и Харьковской области - рассказала Гринчук.

Также по ее словам, есть проблемы с оборудованием и подстанциями оператора системы передачи.

"Не удается так быстро восстановить, как хотелось бы, потому что Харьков практически каждый день находится под атаками и каждый день у нас бывают те или иные повреждения энергетических объектов - сказала Гринчук.

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Кроме того, она отметила, что этой ночью также в нескольких областях применялись графики аварийных отключений краткосрочно.

Этой ночью был атакован один из объектов оператора системы передач, одна из подстанций Одесской области. Продолжается оценка повреждений и планируется восстановление на именно этой подстанции. Продолжаем работы по восстановлению тех повреждений, которые были нанесены за последние две недели россиянами, стараемся держать систему сбалансированной и работаем с тем, чтобы к как можно меньше потребителей применялись графики почасовых отключений, особенно в Харькове и Харьковской области - рассказала Гринчук.

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