Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения - Кудрицкий

Энергетики непрерывно работают над восстановлением энергообъектов не только в тех регионах, где сохраняются проблемы с энергоснабжением, а во всех регионах, которые так или иначе пострадали от атак. Сейчас уже начата подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения. Об этом во время брифинга рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Детали

"Мы непрерывно работаем над восстановлением энергообъектов не только в тех регионах, где какие-то проблемы с энергоснабжением сохраняются, а на самом деле во всех регионах, которые так или иначе пострадали от атак. Там где ограничения электропотребления нет, то там стараемся восстановить как можно больше оборудования, чтобы увеличить надежность, устойчивость этих регионов к возможным будущим атакам врага. Безусловно сейчас уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Мы сейчас моделируем различные сценарии его прохождения и обсуждаем, что надо сделать, чтобы пройти его сбалансировано и с меньшими рисками", - сказал Кудрицкий.

Напомним

Сегодня ночью враг повредил крупный энергетический объект в Харьковской области. В Харькове действуют соответствующие ограничения электропотребления. Также ограничения электричества, но для промышленных некоторых потребителей, действуют на Днепропетровщине.