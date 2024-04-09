С начала войны в небе над Украиной было уничтожено более девяти тысяч вражеских беспилотников

С начала полномасштабного российского вторжения украинские военные сбили более девяти тысяч вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в своем "Х", пишет УНН.

С начала полномасштабного вторжения было уничтожено более 9000 российских беспилотных летательных аппаратов. Каждую ночь россия запускает свои беспилотники, нацеленные на гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить наш народ от воздушного террора со стороны россии. Эффективная ПВО = спасенные жизни украинцев - говорится в заметке.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установили, что враг начал атаковать Украину беспилотниками типа "Shaheed 136", части и обломки которых имеют маркировку серии "Ы". Это переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории россии.

"Значительное количество микроэлектроники из объектов исследований по факту соответствующих событий имеет непригодное для экспертного анализа состояние из-за физического уничтожения. В то же время, к сожалению, традиционно идентифицированы компоненты не российского производства, а именно: США, Канады и Японии.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shaheed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.