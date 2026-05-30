С начала суток россияне 58 раз атаковали позиции Сил обороны - Генштаб

С начала суток российские войска 58 раз атаковали позиции украинских Сил обороны вдоль линии фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 16:00 30 мая, передает УНН.

Также продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов Украины. Под огнем оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Противник совершил 30 обстрелов позиций украинских войск и приграничных населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска пять раз штурмовали украинские позиции вблизи Ветеринарного, Лимана, а также в направлениях Избицкого и Терновой.

На Купянском направлении зафиксировано две атаки россиян в районах Петропавловки и в сторону Новоосинового. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские военные отражали четыре попытки продвижения оккупантов в направлениях Дробышево, Ставков, Лимана и Озерного. Два боя еще продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны остановили одну попытку наступления россиян в сторону Кривой Луки.

На Краматорском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении украинские защитники отбили четыре атаки вблизи Плещеевки.

Наибольшая активность врага традиционно наблюдается на Покровском направлении. Там оккупанты 19 раз пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах Родинского, Новоалександровки, Гришино, Удачного, а также в направлениях Белицкого и Дорожного. Два боестолкновения остаются активными.

На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в сторону Калиновского. Один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении украинские военные отражали 18 атак противника в районах Злагоды, Еленоконстантиновки, а также в направлениях Воздвижевки, Верхней Терсы и Гуляйпольского. Пять боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили.

