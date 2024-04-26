С начала года Украина получила 12 млрд долларов помощи от партнеров

Вчера Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС и 8 млрд долларов от США на бюджетную поддержку. Общий объем внешнего финансирования с начала года стал 12 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

"Вчера Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС в рамках нового инструмента Ukraine Facility. также в рамках пакета помощи от США получим почти 8 млрд долларов бюджетной поддержки. всего с начала года Украина уже получила около 12 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия дефицита нашего бюджета. эти средства помогают Украине финансировать медицинские услуги, зарплаты врачей и учителей, социальные программы. Благодарны нашим союзникам и партнерам за поддержку", - сообщил Шмыгаль.

Напомним

Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС в рамках программы "Украина" средства направят на финансирование дефицита бюджета. Всего до конца года, при условии выполнения обязательств, общий объем помощи от ЕС достигнет 16 млрд евро.