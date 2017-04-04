С.Кахконен поздравила утверждения транша от МВФ Украина

"Мы очень довольны, это значительный шаг для Украины. Это сигнал, что Украина сделала прогресс в реформах. Но все же дальнейшие реформы необходимы. Рада увидеть, что вчера вечером Совет директоров утвердил транш МВФ", - отметили она.

Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов .

Как сообщал УНН, очередной транш МВФ положительно повлияет на курс гривни .