С.Кахконен поздравила утверждения транша от МВФ Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен поздравила утверждения Советом директоров транша МВФ Украине. Об этом она заявила во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины, передает корреспондент.
"Мы очень довольны, это значительный шаг для Украины. Это сигнал, что Украина сделала прогресс в реформах. Но все же дальнейшие реформы необходимы. Рада увидеть, что вчера вечером Совет директоров утвердил транш МВФ", - отметили она.
Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов .
Как сообщал УНН, очередной транш МВФ положительно повлияет на курс гривни .