С.Кахконен поздравила утверждения транша от МВФ Украина

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66868 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108470 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166336 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122035 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119924 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114290 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105407 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157410 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Кахконен поздравила утверждения транша от МВФ Украина

С.Кахконен поздравила утверждения транша от МВФ Украина

Киев  •  УНН

 • 10553 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен поздравила утверждения Советом директоров транша МВФ Украине. Об этом она заявила во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины, передает корреспондент.

"Мы очень довольны, это значительный шаг для Украины. Это сигнал, что Украина сделала прогресс в реформах. Но все же дальнейшие реформы необходимы. Рада увидеть, что вчера вечером Совет директоров утвердил транш МВФ", - отметили она.

Напомним, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов .

Как сообщал УНН, очередной транш МВФ положительно повлияет на курс гривни .

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