С.Кахконен привітала затвердження траншу від МВФ Україні

"Ми дуже задоволені, це значний крок для України. Це є сигналом, що Україна зробила прогрес у реформах. Але все ж подальші реформи необхідні. Рада побачити, що вчора ввечері Рада директорів затвердила транш МВФ", - зазначили вона.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Як повідомляв УНН, черговий транш МВФ позитивно вплине на курс гривні.