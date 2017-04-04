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С.Кахконен привітала затвердження траншу від МВФ Україні

С.Кахконен привітала затвердження траншу від МВФ Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен привітала затвердження Радою директорів траншу МВФ Україні. Про це вона заявила під час презентації нового Економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України, передає кореспондент УНН.

"Ми дуже задоволені, це значний крок для України. Це є сигналом, що Україна зробила прогрес у реформах. Але все ж подальші реформи необхідні. Рада побачити, що вчора ввечері Рада директорів затвердила транш МВФ", - зазначили вона.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Як повідомляв УННчерговий транш МВФ позитивно вплине на курс гривні.

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