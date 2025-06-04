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Рютте ответил на данные об отсутствии главы Пентагона на "Рамштайне": США будут присутствовать

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Марк Рютте заверил, что США будут представлены на встрече в формате "Рамштайн", несмотря на сообщения об отсутствии министра обороны. Он подчеркнул полную преданность США поддержке Украины.

Рютте ответил на данные об отсутствии главы Пентагона на "Рамштайне": США будут присутствовать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на сообщение об отсутствии главы Пентагона Пита Гегсета на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в среду, указав, что США будут присутствовать на встрече, но отметив, что из-за формата проведения "официальным лицам США" не всегда возможно участвовать, пишет УНН.

Детали

"Это второй визит Пита Гегсета в Брюссель с тех пор, как он стал министром обороны Соединенных Штатов, что произошло в январе. Он будет здесь во второй раз в этом году, принимая участие во встрече завтра. США будут присутствовать сегодня на Контактной группе по вопросам обороны Украины (UDCG)", - сказал Рютте, комментируя, что впервые с тех пор, как формат "Рамштайн" был начат, министр обороны США собирается пропустить заседание контактной группы и что это говорит о приверженности США к Украине.

Генсек подчеркнул, что "США полностью преданы НАТО, полностью преданы нашим совместным усилиям, когда дело касается Украины". "Нет причин сомневаться в этом", - отметил он.

"И независимо от того, участвует ли кто-то в каждой встрече, давайте не забывать, что эти встречи проходят в основном в Европе. Поэтому не всегда будет возможно для официальных лиц США участвовать в каждой встрече", - сказал Рютте.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Пит Хегсетх
НАТО
Брюссель
Соединённые Штаты
Украина
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