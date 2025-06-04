Рютте ответил на данные об отсутствии главы Пентагона на "Рамштайне": США будут присутствовать
Киев • УНН
Марк Рютте заверил, что США будут представлены на встрече в формате "Рамштайн", несмотря на сообщения об отсутствии министра обороны. Он подчеркнул полную преданность США поддержке Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на сообщение об отсутствии главы Пентагона Пита Гегсета на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в среду, указав, что США будут присутствовать на встрече, но отметив, что из-за формата проведения "официальным лицам США" не всегда возможно участвовать, пишет УНН.
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"Это второй визит Пита Гегсета в Брюссель с тех пор, как он стал министром обороны Соединенных Штатов, что произошло в январе. Он будет здесь во второй раз в этом году, принимая участие во встрече завтра. США будут присутствовать сегодня на Контактной группе по вопросам обороны Украины (UDCG)", - сказал Рютте, комментируя, что впервые с тех пор, как формат "Рамштайн" был начат, министр обороны США собирается пропустить заседание контактной группы и что это говорит о приверженности США к Украине.
Генсек подчеркнул, что "США полностью преданы НАТО, полностью преданы нашим совместным усилиям, когда дело касается Украины". "Нет причин сомневаться в этом", - отметил он.
"И независимо от того, участвует ли кто-то в каждой встрече, давайте не забывать, что эти встречи проходят в основном в Европе. Поэтому не всегда будет возможно для официальных лиц США участвовать в каждой встрече", - сказал Рютте.