Рютте відповів на дані про відсутність очільника Пентагону на "Рамштайні": США будуть присутні
Київ • УНН
Марк Рютте запевнив, що США будуть представлені на зустрічі у форматі "Рамштайн", незважаючи на повідомлення про відсутність міністра оборони. Він наголосив на повній відданості США підтримці України.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів на повідомленням про відсутність очільника Пентагону Піта Геґсета на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайні") у середу, вказавши, що США будуть присутні на зустрічі, але зауваживши, що через формат проведення "офіційним особам США" не завжди можливо брати участь, пише УНН.
Деталі
"Це другий візит Піта Геґсета до Брюсселя відтоді, як він став міністром оборони Сполучених Штатів, що відбулося в січні. Він буде тут удруге цього року, беручи участь у зустрічі завтра. США будуть присутні сьогодні на Контактній групі з питань оборони України (UDCG)", - сказав Рютте, коментуючи, що вперше відтоді, як формат "Рамштайн" було започатковано, міністр оборони США збирається пропустити засідання контактної групи і що це говорить про прихильність США до України.
Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP04.06.25, 08:11 • 42405 переглядiв
Генсек наголосив, що "США повністю віддані НАТО, повністю віддані нашим спільним зусиллям, коли справа стосується України". "Немає причин сумніватися в цьому", - зауважив він.
"І незалежно від того, чи хтось бере участь у кожній зустрічі, давайте не забувати, що ці зустрічі проходять в основному в Європі. Тому не завжди буде можливо для офіційних осіб США брати участь у кожній зустрічі", - сказав Рютте.
Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО29.05.25, 11:40 • 142912 переглядiв