Рютте анонсировал объявление помощи Украине от партнеров в ближайшие дни
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о предстоящих объявлениях о помощи Украине от партнеров. После недавних обязательств от Канады, Швеции и Франции ожидаются новые анонсы в течение двух дней.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что в ближайшие дни Украина может ожидать объявления о помощи от партнеров. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
За последние 2 недели, мы видим от Канады, Швеции и Франции новые обязательства. Вы увидите новые объявления в следующие 2 дня
По его словам, очень важно организовать всю помощь, которая будет передана Украине вовремя.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что будущие переговоры о прекращении войны в Украине должны происходить с позиции силы, а не по сценарию Минских договоренностей.