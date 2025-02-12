Рютте анонсував оголошення допомоги Україні від партнерів у найближчі дні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що найближчими днями Україна може очікувати на оголошення про допомогу від партнерів. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.

За останні 2 тижні, ми бачимо від Канади, Швеції та Франції нові зобовʼязання. Ви побачите нові оголошення в наступні 2 дні - сказав Рютте.

За його словами, дуже важливо організувати всю допомогу, яка буде передана Україні вчасно.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що майбутні переговори щодо припинення війни в Україні мають відбуватися з позиції сили, а не за сценарієм Мінських домовленостей.