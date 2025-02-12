Рютте анонсував оголошення допомоги Україні від партнерів у найближчі дні
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про майбутні оголошення щодо допомоги Україні від партнерів. Після нещодавніх зобов'язань від Канади, Швеції та Франції очікуються нові анонси протягом двох днів.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що найближчими днями Україна може очікувати на оголошення про допомогу від партнерів. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.
За останні 2 тижні, ми бачимо від Канади, Швеції та Франції нові зобовʼязання. Ви побачите нові оголошення в наступні 2 дні
За його словами, дуже важливо організувати всю допомогу, яка буде передана Україні вчасно.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що майбутні переговори щодо припинення війни в Україні мають відбуватися з позиції сили, а не за сценарієм Мінських домовленостей.