Спасатели просят задействовать военную технику для тушения пожаров в Житомирской области

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обратилась к Генеральному штабу Вооруженных сил с просьбой предоставить спасателям помощь в виде задействования тяжелой военной инженерной техники типа машин “БАТ-2”, для тушения лесных пожаров в Житомирской области. Об этом в соцсети Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт УНН.