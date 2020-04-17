Спасатели просят задействовать военную технику для тушения пожаров в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обратилась к Генеральному штабу Вооруженных сил с просьбой предоставить спасателям помощь в виде задействования тяжелой военной инженерной техники типа машин “БАТ-2”, для тушения лесных пожаров в Житомирской области. Об этом в соцсети Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт УНН.
“Вчера Киев оказался под ударом редкой для наших мест стихии — пыльной бури”, — написал Геращенко.
По его словам, она стала возможной из-за сильных порывов северо-западного ветра достигавших порой скорости более чем 30 метров в секунду.
К пыльной буре добавились клубы дыма и гари, которые поднялись от масштабных лесных пожаров, раздутых ветром в Житомирской области.
По словам заместителя министра, тушение пожара осложняется порывами сильного ветра, но ситуация остается под контролем.
“Там, где позволяют погодные условия и есть достаточная видимость, задействуется пожарная авиация. Также сегодня утром руководитель ГСЧС Николай Чечеткин обратился к начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку с просьбой предоставить спасателям помощь в виде задействования тяжелой военной инженерной техники типа машин „БАТ-2“, способной прокладывать дороги в труднодоступной лесистой местности для облегчения доступа легкой пожарной техники. Такая помощь от наших вооруженных сил будет немедленно оказана, так как дело борьбы с лесными пожарами — это задача, требующая объединения всех организованных сил государства”, — написал Геращенко.
Как сообщал УНН, по состоянию на вторую половину дня 17 апреля спасатели ГСЧС оказывают помощь работникам лесхозов на территории Виступовицкого и Бережестского лесничеств Житомирской области по тушению сухой травы и лесной подстилки. Привлечено авиацию ГСЧС.
Напомним, в Житомирской области во время горения травы огонь перекинулся на поселок, повреждены жилые дома.