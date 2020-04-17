Рятувальники просять задіяти військову техніку для гасіння пожеж в Житомирській області

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій звернулася до Генерального штабу Збройних сил з проханням надати рятувальникам допомогу у вигляді задіяння важкої військової інженерної техніки типу машин "БАТ-2", для гасіння лісових пожеж у Житомирській області. Про це в соцмережі Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.