Рятувальники просять задіяти військову техніку для гасіння пожеж в Житомирській області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій звернулася до Генерального штабу Збройних сил з проханням надати рятувальникам допомогу у вигляді задіяння важкої військової інженерної техніки типу машин "БАТ-2", для гасіння лісових пожеж у Житомирській області. Про це в соцмережі Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
"Учора Київ опинився під ударом рідкісної для наших місць стихії - пилової бурі", - написав Геращенко.
За його словами, вона стала можливою через сильні пориви північно-західного вітру. що досягали часом швидкості більш ніж 30 метрів в секунду.
До пилової бурі додалися клуби диму і гару, які піднялися від масштабних лісових пожеж, роздутих вітром в Житомирській області.
За словами заступника міністра, гасіння пожежі ускладнюється поривами сильного вітру, але ситуація залишається під контролем.
"Там, де дозволяють погодні умови і є достатня видимість, задіюється пожежна авіація. Також сьогодні вранці керівник ДСНС Микола Чечоткін звернувся до начальника Генерального штабу Руслана Хомчака з проханням надати рятувальникам допомогу у вигляді задіяння важкої військової інженерної техніки типу машин "БАТ-2", здатної прокладати дороги в важкодоступній лісистій місцевості для полегшення доступу легкої пожежної техніки. Така допомога від наших збройних сил буде негайно надана, так як справа боротьби з лісовими пожежами - це завдання, що вимагає об'єднання всіх організованих сил держави", - написав Геращенко.
Як повідомляв УНН, станом на другу половину дня 17 квітня рятувальники ДСНС надають допомогу працівникам лісгоспів на території Виступовицького і Бережестського лісництв Житомирської області по гасінню сухої трави та лісової підстилки. Залучено авіацію ДСНС.
Нагадаємо, в Житомирській області під час горіння трави вогонь перекинувся на селище, пошкоджені житлові будинки.