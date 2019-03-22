Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области

"По данным Укргидрометцентра, в связи с нестабильным состоянием снегового покрова по выводам снеголавинной станции Пожижевская, 22 марта в высокогорье Ивано-Франковской области наблюдается значительная снеголавинна опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцев предупредили о ухудшении погодных условий в Украине в пятницу, 22 марта, из-за сильных порывах ветра.



