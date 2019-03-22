Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в горах Івано-Франківської області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні, 22 березня, у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi спостерігається значна снiголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку iз нестабiльним станом снiгового покриву за висновками сніголавинної станції Пожижевська, 22 березня у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi спостерігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов в Україні у п’ятницю, 22 березня, через сильні пориви вітру.