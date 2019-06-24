Спасатели предупредили о подъеме уровней воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. На левых притоках Днестра в пределах трех областей Украины ожидаются подъемы уровней воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По прогнозу Укргидрометцентра, 24 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 22 июня", - отметили в ведомстве.
Напомним, украинцев предупредили о грозах и граде.
Также напомним, 24 июня в Украине до 33 градусов тепла.