Спасатели предупредили о подъеме уровней воды в реках

"По прогнозу Укргидрометцентра, 24 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 22 июня", - отметили в ведомстве.

Напомним, украинцев предупредили о грозах и граде.

Также напомним, 24 июня в Украине до 33 градусов тепла.