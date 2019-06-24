Сьогодні в Україні до 33 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Сьогодні на частині України дощитиме, повітря вдень прогріється місцями до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"24 червня в західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°; у західній частині вночі 13-18°, вдень 24-29°.
Нагадаємо, цього тижня на українців очікують короткочасні дощі.