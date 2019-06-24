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Сьогодні в Україні до 33 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Сьогодні на частині України дощитиме, повітря вдень прогріється місцями до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Сьогодні в Україні до 33 градусів тепла

"24 червня в західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів", - вказали синоптики.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°; у західній частині вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Нагадаємо, цього тижня на українців очікують короткочасні дощі.

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