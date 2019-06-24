Сегодня в Украине до 33 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Сегодня на части Украины пройдут дожди, воздух днем прогреется местами до 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-22°, днем 28-33°; в западной части ночью 13-18°, днем 24-29°.
Напомним, на этой неделе украинцев ожидают кратковременные дожди.