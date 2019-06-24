Сегодня в Украине до 33 градусов тепла

"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 28-33°; в западной части ночью 13-18°, днем 24-29°.

Напомним, на этой неделе украинцев ожидают кратковременные дожди.