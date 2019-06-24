Рятувальники попередили про підйом рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. На лiвих притоках Днiстра у межах трьох областей України очiкуються пiдйоми рiвнiв води. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За прогнозом Укргідрометцентру, 24 червня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями на 8 годину 22 червня", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, українців попередили про грози та град.
Також нагадаємо, 24 червня в Україні до 33 градусів тепла.