Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Вследствие значительных и сильных дождей, 22-23 мая ожидаются подъемы уровней воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в результате значительных и сильных дождей, 22-23 мая ожидаются (продолжатся) подъемы уровней воды (над текущими уровнями): на реках бассейнов Припяти и Западного Буга на 0,2 - 0,8 м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением, частичным затоплением, сельхозугодий. На реке Случь (г/п Сарны) возможно достижение отметки частичного затопления приусадебных участков, хозяйственных сооружений, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктах Сарненского р-на Ровенской обл., на реках бассейнов Прута и Сирет на 1,0 - 2,0 м на отдельных участках до 2,5 м. В верховьях и средних течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м; на участке Тисы Бычков-Вилок и в нижних течениях ее притоков до 2 м - 2,5 м, с начальным выходом воды на пойму, частичным затоплением с/х угодий", - говорится в сообщении.

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22 мая на участке Галич-Нижний-Залещики Днестра ожидается подъем уровней воды на 2-3 м над уровнями 08 ч утра 20 мая. Местами начальное затопление заводей, частичное подтопление с/х угодий (1-й уровень опасности, желтый).

Возможно формирование значительного местного и склонного стока, мимолетные повышение уровней воды на малых водотоках, что может привести локальные подтопления. В Карпатах существует угроза образования селевых потоков.

22 мая на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 1,5 - 2,5 м над уровнями 21 мая на 08 ч, с последующим затоплением заводей. Возможно частичное подтопление приречных населенных пунктов, хозобьектов в Городоцком, Стрыйском, Жидачевском районах Львовской области, Долинском, Калушском, Надвирнянском, Богородичанском, Тисменицком, Рожнятовском районах Ивано-Франкивськои области. При значительных дождях формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селевых потоков.

Прохождение максимального уровня воды дождевого паводка на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы, ожидается во второй половине дня 22 мая высотой 200 - 250 см над нулем поста, максимальный расход 440-580 м3/сек. Уровень воды по состоянию на 8 часов 21 мая на р. Прут - г. Черновцы составляет 146 см над "0" поста.

Напомним, в Украине в среду, 22 мая, ожидаются дожди, местами грозы.

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