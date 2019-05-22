Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Внаслідок значних та сильних дощів, 22-23 травня очікуються підйоми рівнів води. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, внаслідок значних та сильних дощів, 22-23 травня очікуються (продовжаться) підйоми рівнів води (над поточними рівнями): на річках басейнів Прип’яті і Західного Бугу на 0,2 — 0,8 м з виходом води на заплаву та її подальшим затопленням, частковим затопленням, сільгоспугідь. На річці Случ (г/п Сарни) можливе досягнення відмітки часткового затоплення присадибних ділянок, господарських споруд, окремих будинків у прирічкових сільських населених пунктах Сарненського р-ну Рівненської обл., на річках басейнів Прута та Сірету на 1,0 — 2,0 м, на окремих ділянках до 2,5 м. У верхів’ях та середніх течіях річок Закарпаття, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,5 — 1,5 м; на ділянці Тиси В.Бичків-Вилок та в нижніх течіях її приток до 2 м — 2,5 м, з початковим виходом води на заплаву, частковим затопленням с/г угідь”, — йдеться у повідомленні.
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22 травня на ділянці Галич-Нижній-Заліщики Дністра очікується підйом рівнів води на 2-3 м над рівнями 08 год ранку 20 травня. Місцями початкове затоплення заплав, часткове підтоплення с/г угідь (І рівень небезпечності, жовтий).
Можливе формування значного місцевого та схилового стоку, швидкоплинні підвищення рівнів води на малих водотоках, що може зумовити локальні підтоплення. У Карпатах існує загроза утворення селевих потоків.
22 травня на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 1,5 — 2,5 м над рівнями 21 травня на 08 год, з подальшим затопленням заплав. Можливе часткове підтоплення прирічкових населених пунктів, госпооб’єктів у Городоцькому, Стрийському, Жидачівському районах Львівськоі області, Долинському, Калушському, Надвірнянському, Богородичанському, Тисменицькому, Рожнятівському районах Івано-Франківськоі області. При значних дощах формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення селевих потоків.
Проходження максимального рівня води дощовім паводку, на р. Прут у створі гідрологічного поста Чернівці, очікується у другій половині дня 22 травня висотою 200 — 250 см над нулем поста, максимальна витрата 440-580 м 3/сек. Рівень води станом на 8 год 21 травня на р. Прут — м. Чернівці становить 146 см над “0” поста.
Нагадаємо, в Україні у середу, 22 травня, очікуються дощі, місцями грози.