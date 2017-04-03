Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах

“По прогнозам Укргидрометцентра, 3 апреля в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность. ГСЧС призывает граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы!”, — говорится в сообщении.

Значительный уровень лавинной опасности сохраняется в Карпатах уже четвертые сутки.

Сегодня в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь вечером в западных и северных областях местами небольшой дождь, гроза.