Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В понедельник, 3 апреля, в высокогорье Карпат Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная лавинная опасность. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
“По прогнозам Укргидрометцентра, 3 апреля в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность. ГСЧС призывает граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы!”, — говорится в сообщении.
Значительный уровень лавинной опасности сохраняется в Карпатах уже четвертые сутки.
Сегодня в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь вечером в западных и северных областях местами небольшой дождь, гроза.